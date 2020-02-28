ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У самолета Boeing 777 треснуло лобовое стекло по пути из Москвы в Бангкок

10:22
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Лайнер летит во "Внуково"

Командир самолета Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, решил вернуться в российскую столицу из-за трещины на лобовом стекле.  

Самолет-разведчик США пролетел над российской базой в Сирии
Опубликовано видео посадки горящего самолета в США

Telegram-канал 112 сообщает, что Boeing 777 вылетел из "Шереметьево" примерно в 08:00 по московскому времени. По пути в столицу Таиланда у лайнера треснуло лобовое стекло. 

Командир судна принял решение развернуть борт. Самолет направляется в аэропорт "Внуково". 

Подробности инцидента устанавливаются. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Boeing 777
Boeing 777
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.