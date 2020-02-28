У самолета Boeing 777 треснуло лобовое стекло по пути из Москвы в Бангкок

Лайнер летит во "Внуково"

Командир самолета Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, решил вернуться в российскую столицу из-за трещины на лобовом стекле.

Telegram-канал 112 сообщает, что Boeing 777 вылетел из "Шереметьево" примерно в 08:00 по московскому времени. По пути в столицу Таиланда у лайнера треснуло лобовое стекло.

Командир судна принял решение развернуть борт. Самолет направляется в аэропорт "Внуково".

Подробности инцидента устанавливаются.

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