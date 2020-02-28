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Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной

10:59
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Его причина пока остается неизвестной

Ученые зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной за последние 13 миллиардов лет. 
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Как пишет EurekAlert, взрыв произошел в районе сверхмассивной черной дыры, расположенной в центре созвездия Змееносца. Оно находится примерно на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли. 

Профессор Мелани Джонстон-Холлитт из Международного центра радиоастрономических исследований в Австралии назвала взрыв "действительно очень массивным". "И мы не знаем, почему он такой большой, - сказала она. - Но это произошло очень медленно - как взрыв в замедленном движении, который длился на протяжении сотен миллионов лет". Астрономам еще предстоит выяснить причину этого взрыва.  

По словам профессора, взрыв был настолько мощным, что он пробил отверстие в раскаленном газе, который окутывает черную дыру. При взрыве произошел выброс энергии, количество которой в пять раз превышает предыдущий рекорд. 

Выходит, что это самый мощный взрыв со времен Большого взрыва, в результате которого свыше 13 миллиардов лет назад возникла Вселенная. 

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