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Умер главный конструктор истребителя-бомбардировщика Су-34

10:56
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Роллану Мартиросову было 84 года

Главный конструктор многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Роллан Мартиросов ушёл из жизни. Об этом сообщил источник ТАСС в авиационно-промышленной отрасли.

Мартиросову было 84 года.

Роллан Мартиросов родился в Москве 6 октября 1935 года. Окончил Московский авиационный институт. В период 1962–1963 году возглавлял разработку вертикально взлетающего бомбардировщика. В 1991 году вступил в должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34.

Разработка Су-34, получившего в армии неофициальное название "Утенок", началась в конце 80-ых. Первый полет прототипа состоялся в апреле 1990 года. В 2014 году принят на вооружение.

Видео: Су-34 сбросил самую мощную бомбу

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