Коронавирус добрался до Белоруссии

О первых случаях заболевания также сообщили в Новой Зеландии, Литве и Северной Ирландии

Правительство России временно ограничило въезд граждан Ирана в нашу страну из-за угрозы распространения коронавируса. В исламской республике стремительно растёт количество заразившихся. Сложная ситуация, помимо Китая, сейчас также в Южной Корее, а из европейских государств - в Италии. О первых случаях заболевания сообщили в Новой Зеландии, Литве, Белоруссии и Северной Ирландии.

В Италии от коронавируса умерли уже 17 человек. Общее число заболевших - 650. Закрыты отели, магазины, рестораны и целые города. Однако чрезвычайная ситуация все же не помешала встрече на высшем уровне в Неаполе. Премьер Италии Джузеппе Конте и президент Франции Эммануэль Макрон были без масок. Но коронавирус стал одной из главных тем переговоров и итоговой пресс-конференции.

"Сейчас как никогда мы должны объединить усилия. А единства нет даже внутри оппозиции. Они то требуют закрыть границы и отменить Шенгенское соглашение, то, напротив, просят границы открыть. Я так и не понял, что они имеют в виду. Мы же пытаемся объяснить, что непродуманные действия приведут к необратимому ущербу для экономики страны", - сказал Конте.

"Всемирная организация здравоохранения сегодня не рекомендует закрывать границы. Поэтому решения в Европе всегда будут приниматься скоординированно, на основе научных исследований. Мы готовы к любому развитию событий, но сегодня ученые говорят нам, что закрытие границ бесполезно", - заявил Макрон.

В самой Франции за сутки число заболевших выросло вдвое - до 38. Причем сразу 12 случаев связаны с одним пациентом из города Уаз на севере страны. Теперь специалисты ведут изучение всех его контактов и называют эту непростую работу расследованием.

"Активное расследование двух случаев, в одном из которых человек, к сожалению, скончался, позволило нам обнаружить 12 других пациентов, которые имели профессиональные или семейные контакты с ним. Эти люди госпитализированы. Очень важно проводить такую работу и в итоге, я надеюсь, мы выйдем к пациенту номер один во всей цепочке по стране. Это займет несколько дней", - сказал генеральный директор здравоохранения Франции Жером Саломон.

За океаном, в одном из портов Мексики, судьбу пассажиров лайнера Diamond Princess рискуют повторить туристы с еще одного круизного судна. Сначала его несколько дней не пускали страны Карибского бассейна из-за информации о заболевшем члене команды. И лишь президент Мексики, несмотря на протесты местных жителей, разрешил лайнеру пришвартоваться.

Подробности смотрите в репортаже Алексея Платонова.

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