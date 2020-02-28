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США признали, что не могут защититься от российских ракет

11:44
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Американская ПРО не рассчитана на огромное количество ударных средств, которыми располагает Россия

В Пентагоне признались, что США не могут полностью защититься от российских ракет. Подобную систему ПРО не удастся реализовать. Такое заявление сделал глава Стратегического командования Вооруженных сил США Чарльз Ричард, передает "ТВ Центр".

По его словам, американские системы противоракетной обороны не рассчитаны на огромное количество ударных средств, которыми располагают такие государства, как Россия и Китай. Чтобы отразить массированную атаку потребуется колоссальное число противоракет. Как отметил представитель Пентагона, создание масштабной единой системы ПВО не только слишком затратно, но и на данный момент невозможно с технической стороны. Кроме того, увеличение количества противоракет вызовет серьёзные вопросы с точки зрения стратегической стабильности.

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