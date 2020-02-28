Успехи Сандерса объяснили вмешательством России

Русофобская истерия в США напоминает фарс

Кандидата в президенты США от демократов Берни Сандерса заподозрили в том, что за его успехами в предвыборной гонке стоит Россия. Поводом стало интервью жены политика, которое она дала телеканалу RT несколько лет назад. С обвинениями выступают его же однопартийцы.

Перед завтрашним голосованием не агитирует, кажется, только ленивый. В субботу в Южной Каролине - праймериз демократов. Будут выбирать единого кандидата от партии, который примет участие в президентской гонке. Удивили всех республиканцы - неожиданно поддержали соперника своего претендента.

"Мы просим всех республиканцев и сторонников Дональда Трампа прийти и проголосовать за сенатора Берни Сандерса", - заявил член Республиканской партии США Стивен Браун.

Самый пожилой участник избирательной кампании, 78-летний Берни Сандерс, лидирует среди демократов. Согласно опросам, он обгоняет считавшегося фаворитом Джо Байдена - на целых 10 пунктов. Однако обойти республиканца Трампа вряд ли сможет - поэтому сторонники действующего президента и агитируют за него. В стане демократов - раскол и метания. Чем выше рейтинги Сандерса, тем упорнее его однопартийцы пытаются бросить тень на кандидата. Беспроигрышный вариант - разыграть "российскую карту". Политику припомнили интервью его супруги. Четыре года назад она выступила в эфире телеканала RT. Этот факт вызвал в интернете волну возмущения. И неважно, о чём и как давно говорила миссис Сандерс - в предвыборной борьбе все средства хороши. В твитере пишут: "Извините, но ни один из кандидатов от Демократической партии, ни один из их заместителей или членов семей не должен и близко подходить к российскому телевидению. И уж тем более их сумасшедшие жёны".

Злопыхатели Сандерса объясняют его успехи вмешательством России в избирательный процесс. Якобы Москва помогает представителю демократов. Сам кандидат от обвинений открещивается.

"Когда представители властных кругов видят такой расклад, это заставляет их нервничать. Мы выиграли праймериз в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде - и они занервничали ещё больше и начали выдумывать причины, по которым не стоит голосовать за меня", - прокомментировал участник предвыборной кампании Демократической партии Берни Сандерс.

Русофобская истерия достигла таких размахов, что напоминает фарс, над которым потешаются даже американские СМИ из числа наиболее здравомыслящих. Сатирическое издание The Onion опубликовало статью, где рассказало, что в окружении Трампа появился таинственный русский. Внешним видом он напоминает Григория Распутина и якобы влияет на решения президента. Эту новость журналисты высмеивают. Но, несмотря на очевидную нелепость обвинений в адрес Москвы, простые американцы им верят. Последний опрос показал: более 70% граждан США допускают возможность вмешательства в выборы другой страны - кстати, не только России. Система пропаганды работает без сбоев.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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