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На Украине радикалы устроили стычки с полицией (видео)

12:11
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Люди в масках ворвались в здание горсовета Жмеринки, пытаясь сорвать работу сессии

На Украине 12 человек пострадали в результате беспорядков в городе Жмеринка. Более 20 радикалов в масках ворвались в здание горсовета, пытаясь сорвать работу сессии, передает "ТВ Центр".

Сотрудники полиции старались остановить злоумышленников и не дать им прорваться в зал заседания. Тогда нападавшие устроили погром в здании: бросали камни и дымовые шашки, разбили окна и сломали мебель. В результате столкновений задержаны 19 человек.

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