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Появилось видео из охваченного протестами Ирака

12:24
  • пятница
  • 28 февраля 2020

За пять месяцев на акциях погибло уже более 600 человек

В Ираке полиция применила слезоточивый газ против митингующих. На новую антиправительственную акцию вышли сотни человек, передает "ТВ Центр".

Жители республики уже пять месяцев требуют скорейшей смены правительства и улучшения условий жизни. За время протестов погибли более 600 человек, около 50 тысяч пострадали.

В стране - острая проблема с безработицей и коррупцией. В начале февраля президент Ирака Бархам Салех утвердил кандидата на пост премьера от шиитских фракций Мухаммеда Тауфика Алауи. Ему было поручено сформировать новое правительство.

Против кандидатуры Алауи выступили суннитские и курдские политики. В парламенте возникли острые разногласия. Депутаты до сих пор не могут одобрить новый состав правительства. Некоторые политические блоки попросту игнорируют заседания парламента.

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