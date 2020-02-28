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Девушка-инвалид оказалась заперта в квартире из-за бездействия коммунальщиков

11:56
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Она живет на девятом этаже, а лифт не работает

В городе Златоуст Челябинской области девушка-инвалид уже несколько месяцев лишена возможности выйти на улицу. В доме, в котором Алёна Шунина живёт на последнем, девятом этаже, не работает лифт. Кроме того, квартиру уже не раз сильно затапливало - в здании протекает крыша. Однако в управляющей компании от комментариев отказываются.

Инвалид первой группы Алёна Шунина еще ни разу не выходила на улицу в этом году. Сама девушка передвигается с трудом. А когда в многоэтажном доме сломался  лифт, о прогулках и вовсе пришлось забыть.

Лифт в доме не работает уже 2 месяца. Подняться по лестнице на 9 этаж девушка не может. Вместо прогулок на улице у Алены только выходы на балкон.

Эту квартиру в бывшем общежитии в Северо-Западном районе Златоуста ей выделила администрация города. Своей очереди  пришлось ждать много лет. Но ветхая девятиэтажка совсем не похожа на  уютное жилье. Помимо неработающего лифта, в доме масса других проблем.

"У нас вся крыша в ужасном состоянии. Сколько лет мы живем, мы ни разу не видели, чтобы там, например, что-то делалось на этой крыше", - говорит опекун Шуниной Светлана Рязанова.

А недавно квартиру затопило. Вода лилась с крыши потоком, дома никого не было. Алена еле успела позвать на помощь. Единственный опекун — ее сестра — устала жаловаться в управляющую компанию. Никаких мер там не предпринимают. Комментировать ситуацию коммунальщики тоже отказываются. Семья инвалида решилась обратиться в полицию.

"На сегодняшний день лиц, причастных к поломке лифта не установлено. В связи с чем принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Розыск причастных лиц продолжается", - заявила старший специалист по работе со СМИ ОМВД по Златоустовскому городскому округу Челябинска Ольга Аристова.

Пока полиция разыскивает виновников в поломке лифта, а управляющая компания всячески избегает общения с жителями, Алена Шунина продолжает мечтать, что когда-нибудь сможет спуститься на улицу и просто погулять.

Елена Сахно, Павел Косов, "ТВ Центр".

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