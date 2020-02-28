Пригодную для жизни планету нашли в сотнях триллионов километров от Земли

Вряд ли мы до нее доберемся

Новую планету, пригодную для жизни землян, обнаружили учёные. Её атмосфера, температура и давление схожи с нашими. Кроме того, исследования показали, что на её поверхности, вероятно, находится вода.

Планету, пригодную для жизни, обнаружили учёные. Её атмосфера, температура и давление схожи с земными. Кроме того, исследования показали, что на её поверхности вероятно находится вода.

Ученые обнаружили первую планету вне Солнечной системы, на которой может быть жизнь. Возможные соседи по Вселенной далеко - на расстоянии 124 световых лет. Экзопланету под кодом K2-18b обнаружили пять лет назад на орбите красного карлика в созвездии Льва. Она больше Земли в два с половиной раза и почти в 9 раз тяжелее. При помощи телескопов в ее атмосфере заметили довольно много водяного пара.

"Водяной пар был обнаружен в атмосфере целого ряда экзопланет, но даже если планета находится в обитаемой зоне, это не обязательно означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия. Чтобы определить перспективы обитаемости, важно получить единое понимание внутренних и атмосферных условий на планете, в частности, может ли существовать на поверхности жидкая вода", - объясняет руководитель исследования экзопланеты K2-18b в Кембриджском университете Никку Мадхусудхан.

Чтобы оценить вероятность такого сценария, ученые провели цифровое моделирование, и оно подтвердило: на планете может быть жидкая вода, атмосфера с водородом и комфортная температура. Однако пока это не позволяет ученым с уверенностью сказать, что на K2-18b происходят биологические процессы.

"Есть ли там жизнь или нет, сказать совершенно невозможно. Если мы только не поймаем радиосигнал оттуда разумный. А если там такая жизнь - растения, звери бегают, то пока не прилетим, не узнаем", - говорит руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Полеты на такие расстояния пока выходят за пределы современных возможностей. И даже ответ на сигнал, который идет со скоростью света, смогут дождаться только следующие поколения астрономов. Но уже само подтверждение наличия жидкой воды на планете - событие в мире ученых. На K2-18b направлены самые мощные телескопы.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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