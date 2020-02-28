Наталья Сергунина рассказала о программе обучения волонтеров

Первые уроки пройдут уже в эти выходные

Образовательная программа для волонтеров "Включайся!" пройдет в столице 29 февраля и 1 марта на базе Московского политехнического университета. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа рассчитана на начинающих волонтеров и тех, кто только открывает для себя добровольчество. Первыми слушателями обновленного курса станут около 150 человек, входящие в состав волонтерского корпуса 75-летия Победы. Занятия пройдут в формате двухдневного интенсива с мастер-классами и лекциями.

Интенсив начнется с общей презентации ресурсного центра "Мосволонтер". Затем участников ждет интерактивная игра "Включайся!", задача которой познакомить между собой добровольцев и распределить их на команды. Слушатели обсудят образ добровольца, этику волонтерской деятельности, ее направления, свои права и обязанности.

Участника программы расскажут о правилах поведения и взаимодействия с пожилыми людьми, в том числе с ветеранами и их представителями.

Во второй день интенсива участники также будут посещать мастер-классы и решать специальные кейсы, посвященные подготовке, мотивации и функциям добровольцев. Волонтеры смогут принять участие в деловых играх, на практике проверив полученные знания.

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