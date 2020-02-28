Прикрепиться к женским консультациям Москвы стало проще

Больше не нужно тратить время на поход в поликлинику

На портале mos.ru появилась возможность прикрепиться к любой городской женской консультации. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"К системе ЕМИАС уже подключены поликлиники города, начинают подключаться первые стационары. Мы открыли жителям доступ к их электронным медкартам и работаем над переводом самых востребованных услуг в режим онлайн. Сейчас запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление", - Ракова.

Прикрепиться к любой городской женской консультации жительницы Москвы могут теперь через портал mos.ru. Для этого необходимо подать электронное заявление. Прежде женщинам приходилось идти в медучреждение и лично подавать заявление о прикреплении.

Прикрепиться онлайн к женской консультации можно при наличии московского полиса обязательного медицинского страхования. Если он выдан не в столице, пациенткам придется лично посетить поликлинику.

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