Сергунина заявила о продлении заявочной кампании премии "Новатор Москвы

Конкурс определит авторов лучших инновационных проектов

Срок приема заявок на присуждение премии мэра Москвы "Новатор Москвы" продлен до конца марта. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Принять участие в конкурсе могут как отдельные авторы, так и коллективы до пяти человек. Премия призвана выделить авторов лучших инновационных проектов Москвы.

"Премия "Новатор Москвы" создана для тех, чьи проекты связаны с важными для города направлениями: IT-технологиями, медициной, транспортом, развитием городской среды. Чтобы все желающие успели зарегистрироваться для участия, заявочную кампанию решено продлить до конца марта", - рассказала Сергунина.

Всего предусмотрено три номинации. В номинации "Проект будущего" могут быть представлены проекты, у которых есть охранный документ, удостоверяющий исключительное право или авторство участников конкурса. В номинации "Меняющие реальность" на победу могут рассчитывать проекты, имеющие модель организации бизнеса и коммерциализации, которая содержит анализ рынка и оценку рыночной привлекательности. В номинации "Лидеры инноваций" будут рассматриваться проекты, которые уже приносят прибыль. В каждой номинации есть пять направлений.

В финал выйдет до 30 проектов - по два в каждом направлении во всех номинациях.

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