Путешествующий с шиком принц Гарри разозлил британцев

Букингемский дворец хранит молчание

Британцев возмутило, что принц Гарри, который ненадолго вернулся в Великобританию без Меган Маркл и сына Арчи, выкупил все места в вагоне первого класса по дороге в шотландский Эдинбург из Лондона.

В среду, 26 февраля, принц Гарри и его охранники совершили пятичасовую поездку в Эдинбург. Как пишет Express, внук Елизаветы II занял весь вагон первого класса.

Интернет-пользователи и журналисты, критически настроенные по отношению к принцу, не преминули напомнить, что принц Уильям и Кейт Миддлтон обычно путешествуют в простом вагоне с другими пассажирами. Ездить с таким шиком, как Гарри, они себе не позволяют.

В Букингемском дворце отказались комментировать эту ситуацию.

В шотландской столице принц Гарри посетил экологический форум, где он презентовал свой проект Travalyst, который продвигает экологически ответственный туризм.

- Смешно заниматься вопросами экологического туризм, занимая все места в вагоне. Остальные пусть идут домой по полям, - пишут возмущенные британцы в Сети.

- Если он может забронировать весь первый класс, то он в состоянии оплачивать свою охрану.

- Он потерял связь с реальностью.

Между тем министр безопасности Канады сообщил, что с принца Гарри и Меган Маркл снимут госохрану, когда они официально сложат с себя полномочия старших членов королевской семьи. Это произойдет 31 марта.

Видео: Принц Гарри и Меган Маркл останутся без королевских титулов

Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности.

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