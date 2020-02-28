Постройневшая 41-летняя Пегова вышла в свет в приталенном платье

Малахов угостил ее блинами

Актриса Ирина Пегова посетила вечеринку, которую телеведущий Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева устроили по случаю Масленицы.

Заслуженная артистка России опубликовала фото с мероприятия, прошедшего 27 февраля в номере столичной гостиницы. Пегова вышла в свет в черном приталенном платье с декольте. Ее наряд заиграл благодаря серебристой застежке на ремне и массивному украшению на груди в виде стрекозы. Экс-супруга актера Дмитрия Орлова нанесла яркий макияж и распустила волосы.

За последнее время Ирина Пегова заметно похудела. Лишний вес она сбросила в том числе благодаря спортивным танцам. Недавно она приняла участие в танцевальном конкурсе в Петербурге, поразив фанатов ярким нарядом.

- Прекрасная, обворожительная, очаровательная девушка, - пишут Пеговой в комментариях.

- Ирочка, какое очарование.

- Прекрасная женщина. Всех благ вам и вашей семье.

- Одна из самых любимых моих актрис! Такая настоящая, красивая, добрая и обаятельная девушка.

- Красотулька.

Малахов и Шкулева угостили своих гостей блинами и другими лакомствами. На праздник пришли телеведущая Юлия Барановская, певец Филипп Киркоров, певица и телеведущая Ольга Бузова и многие другие знаменитости. "Главная тусовка весны", - сказал Киркоров.

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