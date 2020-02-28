"Это пустое": Лукашенко высказался о коронавирусе в Белоруссии

Границу страны закрывать не будут

Белоруссия не будет закрывать границы из-за проникновения в страну коронавируса. Такое заявление сделал Александр Лукашенко.

"Это пустое", - заявил он. Слова белорусского лидера приводит агентство "БелТА".

Ранее глава Минздрава Белоруссии Владимир Караник также заявил, что Минск не планирует закрывать границы. По его словам, эпидемическая ситуация в республике контролируемая. Министр убежден, что закрытие границы напротив может привести к неконтролируемому распространению инфекции.

Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии зарегистрирован 27 февраля. Опасную инфекцию обнаружили у иранского студента, который приехал в Минск из Баку еще в прошлые выходные. Сейчас молодой человек и все, кто контактировали с ним, помещены на карантин.

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