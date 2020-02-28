Юлия Михалкова высказалась об эмиграции

Она хорошо отдохнула в США

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова прокомментировала новость о том, что она якобы эмигрировала в США.

27 февраля СМИ написали, что экс-звезда "Уральских пельменей" решила переехать в Майами. После нового года артистка провела там несколько сказочных дней, в течение которых она много гуляла, плавала и работала над своей книгой. Звезде так понравилось в Штатах, что она якобы не захотела возвращаться домой.

Юлия Михалкова поспешила успокоить поклонников. Она уже вернулась в Москву и успела сходить на съемки. Бросать родину она не собирается. "Россия - моя страна, моя судьба и Родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда. На пару недель, на месяц - да. Путешествовать полезно", - написала красавица в Instagram.

По словам Михалковой, новость о ее эмиграции вызвала переполох среди родных и друзей. Это не удивительно, ведь еще совсем недавно она переехала в Москву из Екатеринбурга и строила огромное количество планов на будущее, а тут такое известие...

- Умница! Нет лучше России, - пишут ей в комментариях.

- Юлия, как же ты прекрасно выглядишь, похожа на голливудскую звезду.

- Красуня.

- Какая же вы классная.

- Будь всегда такой милой куколкой.

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. В столице Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

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