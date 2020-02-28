ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Юлия Михалкова высказалась об эмиграции

13:05
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Она хорошо отдохнула в США

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова прокомментировала новость о том, что она якобы эмигрировала в США. 
Помощники Михалковой выболтали секрет ее пышных форм

27 февраля СМИ написали, что экс-звезда "Уральских пельменей" решила переехать в Майами. После нового года артистка провела там несколько сказочных дней, в течение которых она много гуляла, плавала и работала над своей книгой. Звезде так понравилось в Штатах, что она якобы не захотела возвращаться домой. 

Юлия Михалкова поспешила успокоить поклонников. Она уже вернулась в Москву и успела сходить на съемки. Бросать родину она не собирается. "Россия - моя страна, моя судьба и Родина. Никогда и ни при каких условиях я ее не покину навсегда. На пару недель, на месяц - да. Путешествовать полезно", - написала красавица в Instagram. 

По словам Михалковой, новость о ее эмиграции вызвала переполох среди родных и друзей. Это не удивительно, ведь еще совсем недавно она переехала в Москву из Екатеринбурга и строила огромное количество планов на будущее, а тут такое известие... 

- Умница! Нет лучше России, - пишут ей в комментариях. 

- Юлия, как же ты прекрасно выглядишь, похожа на голливудскую звезду.

- Красуня.

- Какая же вы классная.

- Будь всегда такой милой куколкой.

Осенью прошлого года стало известно, что Юлия Михалкова покинула шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. В столице Михалкова приняла участие в съемках детского КВН, а также начала работать над кулинарной передачей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Участники команды "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский и Юлия Михалкова
Участники команды "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский и Юлия Михалкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.