В нападении на российский центр в Киеве обвинили россиянина

Следственный комитет России раскрыл личность мужчины

Следственный комитет России отчитался о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения на Российский центр науки и культуры в Киеве в 2018 году.

Как говорится в сообщении ведомства, следствие получило доказательства, что 18 февраля 2018 года 41-летний россиянин Михаил Агафонов принял участие в антироссийской акции у здания Российского центра науки и культуры в Киеве, организованной националистами.

В ходе митинга Агафонов и другие участники украинских националистических организаций напали на здание российского центра. Они забросали камнями и другими предметами фасад здания дипломатического учреждения, разбили окна и двери.

СК опубликовал видео нападения на российский центр в Киеве, пишет газета "Известия". На кадрах можно разглядеть Агафонова.

По версии следствия, в результате преступных действий националистов был нарушен нормальный порядок работы дипучреждения, а его имуществу причинен крупный материальный ущерб. В настоящее время Агафонову предъявлено заочное обвинение.

Видео нападения на российский центр в Киеве

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