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Видео спасения угрожавшего спрыгнуть с Москворецкого моста мужчины

13:08
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Эксклюзивные кадры публикует ТВЦ.RU

Московские спасатели спасли мужчину, который угрожал спрыгнуть с Москворецкого моста. Инцидент произошел в пятницу около полудня. ТВЦ.RU публикует эксклюзивные кадры спасательной операции.

На записи видно, как мужчина перелез через парапет. Прибывшие на место спасатели и полиция начали переговоры с ним. Спустя несколько минут к мужчине быстро подошел спасатель, схватил за руки и при помощи коллег вытянул его на проезжую часть.

После спасения молодого человека посадили в машину полиции. О его мотивах не сообщается.

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Видео спасения угрожавшего спрыгнуть с Москворецкого моста мужчины
Видео спасения угрожавшего спрыгнуть с Москворецкого моста мужчины
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