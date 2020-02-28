Видео спасения угрожавшего спрыгнуть с Москворецкого моста мужчины

Эксклюзивные кадры публикует ТВЦ.RU

Московские спасатели спасли мужчину, который угрожал спрыгнуть с Москворецкого моста. Инцидент произошел в пятницу около полудня. ТВЦ.RU публикует эксклюзивные кадры спасательной операции.

На записи видно, как мужчина перелез через парапет. Прибывшие на место спасатели и полиция начали переговоры с ним. Спустя несколько минут к мужчине быстро подошел спасатель, схватил за руки и при помощи коллег вытянул его на проезжую часть.

После спасения молодого человека посадили в машину полиции. О его мотивах не сообщается.

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