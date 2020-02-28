Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия

Это повысит боевой потенциал морского флота страны, заявил глава Минобороны

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о продолжении испытаний нового оружия, в том числе гиперзвукового. Об этом пишет газета "Известия".

По словам главы российского оборонного ведомства, испытания позволят увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России.

"Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России", - сообщил Шойгу на заседании коллегии министерства обороны страны, где, в частности, обсуждается вопрос о выполнении плана деятельности Северного флота на 2019-2025 годы (цитата по РИА Новости).

В конце прошлого года на боевое дежурство заступил первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом "Авангард". Россия стала единственной страной в мире, которая официально сообщила, что располагает гиперзвуковым оружием. "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальной дальности, превышая скорость звука более чем в 20 раз.

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