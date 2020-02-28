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ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение 3 дней

14:53
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Процедура должна быть максимально открытой и прозрачной

Центральная избирательная комиссия приняла за основу проект постановления о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно состоится 22 апреля. Процедура должна быть максимально открытой и прозрачной.
Комитет Думы поддержал проведение голосования по Конституции 22 апреля

Центризбирком предложил политическим партиям и активным гражданам подать заявки в Общественную палату и взять на себя роль наблюдателей, передает "ТВ Центр". Особое внимание в проекте постановления уделили россиянам, которые по разным причинам не смогут принять участие в голосовании по месту жительства. Для них предусмотрена технология "мобильного избирателя". Она позволит открепиться от своего участка и проголосовать на другом - более удобном. Дополнительные меры подготовили для людей с ограниченными возможностями. Они смогут проголосовать вне участков.

"Там смогут проголосовать участники голосования, которые включены в список, но не имеют возможности по уважительным причинам прибыть в помещения для голосования. При этом есть два способа для голосования: первый способ - это голосование вне помещения для голосования, которое проводится в сам день голосования, как и при проведении выборов - так называемое надомное голосование. Второй способ - это голосование вне помещения в течение трёх дней со дня голосования. То есть мы здесь расширяем возможности", - сказала председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Поправки к законопроекту о внесении изменений в Конституцию рассматривает комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Экспертам уже поступило более 300 инициатив. Большая часть посвящена улучшению социальной сферы. Как ожидается, второе чтение законопроекта может состояться в Госдуме уже 10 марта.

Видео: Госдума может принять законопроект о поправках в Конституцию 11 марта

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