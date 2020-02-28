Мишустин потребовал снизить ипотечную ставку

Сейчас средняя ставка составляет 9% с учетом льготных программ

В России необходимо снизить ипотечную ставку и увеличить объемы кредитования. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с членами Совета Федерации.

Сейчас средняя ставка составляет 9% с учетом льготных программ. Премьер-министр отметил, это очень высокая цена, и правительство занимается решением вопроса. Речь зашла и о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. С июля упрощается система налогообложения для таких предприятий. Также глава кабмина рассказал о возможности снижения налогов на труд, передает "ТВ Центр".

"Вопросы, связанные со снижением налогов на труд рассматриваются, но мы должны быть аккуратными и взвешивать ситуацию. Потому что, в принципе, как вы понимаете, любое снижение - это дополнительный трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду. И здесь нужно подойти аккуратно, но мы все ваши предложения изучим и поделимся с тем, как мы думаем продолжить эту работу, особенно для субъектов малого предпринимательства", - сказал Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"