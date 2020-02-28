Эрдоган позвонил Путину из-за обострения в Идлибе

Ситуация в регионе накалилась

Обострение ситуации в Идлибе обсудили по телефону Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщил глава нашего МИДа Сергей Лавров, разговор состоялся по инициативе Анкары.

Лидеры стран подробности обсудили выполнение изначальных договоренностой по Идлибской зоне деэскалации. Обсуждалась и возможность в самое ближайшее время провести необходимые контакты на том или ином уровне.

Информацию о телефонном разговоре Путина и Эрдогана подтвердили в Кремле. Там рассказали, что лидеры двух стран подчеркнули важность повышения эффективности координации российских и турецких военных.

"Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками", - говорится в заявлении Кремля.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как террористы начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. Анкара утверждает, что при воздушной атаке погибли более 30 турецких военных. По данным Минобороны России, их в районе обстрела не должно было быть.

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