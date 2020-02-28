Коронавирус обвалил мировые рынки

Глобальная экономика может замедлиться из-за распространения инфекции

Мировые биржи в ожидании открытия американских торгов. На фоне опасений, связанных с распространением коронавируса, котировки резко падают. Накануне ведущие американские индексы - Dow Jones, S&P500 и NASDAQ - просели более чем на 4%.

Если тенденция продолжится, неделя завершится наибольшим снижением со времён финансового кризиса 2008 года. За шесть дней акции крупнейших компаний, среди которых Apple, Google и Facebook, подешевели на 350 миллиардов долларов. Американцы тянут за собой европейские и российскую биржи.

В пятницу индекс РТС просел на 7,5%, пишет "Газета.Ru". Падают цены на нефть. Марка Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель. Аналитики предполагают, что обвал продолжится. Рынки ждут от Центробанков шагов, направленных на смягчение последствий.



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