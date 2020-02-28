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В "Зарядье" зазвучит самый большой орган в Москве

15:00
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Качество звука оценил Сергей Собянин

В полночь орган в "Зарядье" наконец зазвучит для публики. Сейчас король инструментов готовится к инаугурации. Качество звука оценил Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Почти шесть тысяч труб, 85 регистров, две игральные консоли - этот орган самый большой в Москве и один самых внушительных в Европе. Французские мастера спроектировали его специально для Большого зала в "Зарядье", учли все: объем, акустику, даже архитектуру.

Собирали вручную, настраивали долго. И вот теперь уникальный орган покажет, на что способен: лучшие музыканты мира будут играть на нём 24 часа, без остановки. Услышать голос короля сможет любой желающий.

"Завтра концертный зал "Зарядье" становится полноценным, мирового уровня, концертным залом, в котором есть все: и акустика, и технологии музыкальные, и теперь орган. Хотел выразить, господин Арманд, Вам огромную благодарность за создание этого уникального инструмента", - сказал Собянин.

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