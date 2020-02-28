Новую станцию "Авиамоторная" на Большом кольце метро готовят к сдаче

Она будет не только удобной, но и красивой

В московском метро готовят к сдаче новую станцию Большого кольца "Авиамоторную". Расположена она на пересечении шоссе Энтузиастов и путей Рязанского направления МЖД, а в будущем станет частью крупного ТПУ. А еще она будет удобной и красивой, создавая пассажирам особое настроение.

Рабочие старательно очищают колонны и платформу от строительной пыли. В день открытия все должно сиять. По новой платформе уже можно прогуляться. Стеновые панели цвета металлик, удобная система навигации, современное освещение. Сейчас здесь проверяют системы противопожарного оповещения, монтируют турникеты. Скоро начнется тестирование маршрута.

"Станция "Авиамоторная" ассоциируется с авиатехникой, у нас все выполнено в стиле хай-тек и в авиационной тематике", - рассказал заместитель главного инженера Владимир Чуднецов.

Отделка - скромная, но со вкусом. Колонны на "Авиамоторной" напоминаю детали самолета. А потолки из реечных панелей создают ощущение воздушных потоков.

"Авиамоторная" станет одной из станций Большого кольца на востоке столицы. Вместе с "Лефортово" и "Нижегородской". Пока они будут работать как часть розовой Некрасовской ветки метро. На "Авиамоторной" появится целый транспортный пересадочный узел, рассчитанный на 100 тысяч пассажиров в сутки. Здесь можно будет не только с комфортом перейти к поездам подземки, но и отдохнуть и выпить кофе.

"Авиамоторную" откроют для пассажиров в ближайшее время. Еще на одной станции Большого кольца – "Электрозаводской" - работы идут и днем и ночью. Строители прошли чуть больше половины пути. Новую станцию возводят на Семеновской набережной в Басманном районе.

Ее дизайн будет выполнен в стиле минимализм: стены стеклянные, полы гранитные, а светодиодное освещение визуально увеличит объем станции.

"Здесь будет громаднейшее панно по путевой стене левого перегонного тоннеля. Станция будет отличаться от других именно своей архитектурой", - заявил заместитель главного инженера Андрей Чижевский.

С новой "Электрозаводской" можно будет пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии, а также перейти на платформу Московской железной дороги. Завершить работы планируют к концу 2020 года.

Юлия Степина, "ТВ Центр".

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