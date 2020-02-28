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"Спайдер" на страже города: московские пожарные получили новый подъемник

15:05
  • пятница
  • 28 февраля 2020

С его помощью можно тушить огонь на большой высоте

У столичных пожарных появилась новая техника. Это - телескопический подъёмник "Спайдер", который    напоминает гигантского паука. И позволяет бороться с огнём на большой высоте. Управляется подъёмник дистанционно при помощи пульта.

На сборы и выезд здесь всего минута. 207-я пожарная часть находится возле, пожалуй, самого сложного архитектурного комплекса столицы: Москва-Сити. Поэтому помимо классической техники значительную часть парка составляют машины, способные работать на высоте. И арсенал постоянно пополняется.

"С 13 февраля в расчете на боевом дежурстве в г. Москва находится телескопический подъемник ПТП-208, который разработан специально для работы в стесненных условиях центральной части города", - рассказывает начальник пожарно-спасательного отряда Андрей Грязнов.

На место пожара аппарат доставляют машиной. В статичном положении стоит на четырех лапах и похож на паука. На первый взгляд движения его неуклюжи. Но там, где для человека опасно,  равных ему нет.

"Спайдер", как его называют пожарные, может спуститься в провал грунта на глубину до 12 метров или спасти пострадавших с высоты 28 метров. Самое главное, что он обеспечивать доставку воды или тушащих средств. Оператор при этом будет находиться на земле и руководить процессом из безопасного мета.

В арсенале московских спасателей пять машин, которые могут работать на высоте до 110 метров. В "Москва-Сити" и других районах столицы много зданий, которые гораздо выше этой отметки. Впрочем, спасатели смогут потушить пожар, даже если в доме будет отключена собственная система подачи воды.

"Устанавливается промежуточная емкость на отметке 20 метров. Сюда насосами от пожарных гидрантов поступает вода.  И уже далее бойцы перетаскивают мотопомпы на вышележащие этажи. И таким образом можно преодолеть отметку за 200-300 метров", - объясняет начальник ГКУ "Пожарно-спасательный центр" Иван Подоприхин.

У работы на высоте, говорят пожарные, есть своя специфика. Она требует и отдельной подготовки, и особой экипировки.

"Каждый пожарный должен быть аттестован для подъема на высоту. Быть обучен на подъемный механизм.  Также, естественно, надо просто не бояться. Нам нужна подготовка альпиниста, чтобы мы в любой момент могли спуститься на веревках без помощи механизма подъемного", - говорит пожарный Степан Медведев.

Каждый месяц отряд проводит тренировки на высотных зданиях в зоне своей ответственности. Впрочем, спасатели могут выехать на пожар в любой район столицы. Всего за минуту.

Иван Колесников, Мария Леванова, Сергей Ким, Юрий Тимошин, Павел Скворцов, "ТВ Центр".

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Телескопический подъемник нового образца "Спайдер"
Телескопический подъемник нового образца "Спайдер"
Телескопический подъемник нового образца "Спайдер"
Телескопический подъемник нового образца "Спайдер"
Телескопический подъемник нового образца "Спайдер"
Телескопический подъемник нового образца "Спайдер"
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