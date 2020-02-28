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Московские единороссы поздравили ветерана с юбилеем

15:17
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Зое Бессоновой исполнилось 100 лет

Москва готовится к 75-летию Победы и сегодня секретарь регионального отделения Единой России "Андрей Метельский" поздравил ветерана войны Зою Бессонову со 100-летним юбилеем.

Зоя Ивановна воевала в составе 1-й зенитной дивизии, получила тяжелые ранения, потом были трудные послевоенные годы, но сумела сохранить боевой дух и позитивное отношение к жизни. Шефство над ней местное отделение "Единой России" взяло 15 лет назад в рамках проекта "Историческая память", как и над сотнями других ветеранов Великой Войны. Пожилые люди обеспечены всем необходимым, им всегда готовы оказать помощь.

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Андрей Метельский поздравляет ветерана войны Зою Бессонову со 100-летним юбилеем
Андрей Метельский поздравляет ветерана войны Зою Бессонову со 100-летним юбилеем
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