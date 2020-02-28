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23-летняя дочь Максима Виторгана вышла в свет с матерью

13:56
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Они посетили кинопремьеру

Полина Виторган, дочь актера и режиссера Максима Виторгана, вышла в свет со своей мамой - 56-летней актрисой Викторией Верберг. 
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Полина и Виктория посетили закрытую премьеру фильма "Очень женские истории". 23-летняя дочь Виторгана сыграла в картине одну из героинь. Мама и дочь довольно эффектно смотрелись вместе, поскольку Полина надела белое платье, а на Виктории было черное одеяние и обувь с белыми мысками. 

Виктория Верберг опубликовала в Instagram снимки с мероприятия. "Моя любовь", - написала она про дочку. 

- Она у Вас просто небесный дар, - пишут ей в комментариях. 

- Красотки!

- Ой какие вы хорошенькие!

- Две суперзвезды. 

- Полина - космос!

На премьеру фильма также пришли Андрей Мерзликин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Безрукова и другие знаменитости. 

Максим Виторган и Виктория Верберг познакомились во время работы в ТЮЗе. Виктория старше Максима на девять лет, однако это не помешало им сблизиться. В 1996 году актриса родила от Виторгана дочь, а в 2000 году - сына. 

Экс-возлюбленные сохранили нормальные отношения после расставания. Верберг признавалась, что они с Виторганом иногда встречаются в общих компаниях. "Нас объединяют дети, в которых мы должны вкладывать любовь, подавать пример отношения мужчины и женщины независимо от того, спят они в одной постели или нет", - цитирует ее eg.ru.

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