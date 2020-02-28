ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Майю Донцову из "Дома-2" прооперировали

14:38
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Она впервые оказалась под наркозом

27-летняя участница "Дома-2" Майя Донцова перенесла операцию. Она быстро идет на поправку и старается не терять позитивного настроя. 
Звезда "Дома-2" объяснила слухи о смене пола

"На плановом МРТ у меня под ребром нашли какой-то пузырь (не желчный!), это вообще не орган, - написала Донцова в Instagram. - Удалили, жизнь прекрасна".

По словам девушки, через несколько часов после операции она уже бегала по больнице в поисках еды. Донцова опубликовала фото из больничной палаты. Она улыбается, держа в руках плюшевого мишку. 

Майя Донцова призналась, что информацию об операции она скрыла из суеверных побуждений. "Не рассказала сразу, потому что это моя первая в жизни операция и первый в жизни наркоз - решила пойти на все это без лишних глаз. Не все ж мне добра желают", - объяснила звезда "Дома-2".

Минувшим летом Майя Донцова вышла замуж за Алексея Купина. Свадьбу они организовали в голливудском стиле в загородном коттедже. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Майя Донцова
Майя Донцова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.