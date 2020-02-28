Майю Донцову из "Дома-2" прооперировали

Она впервые оказалась под наркозом

27-летняя участница "Дома-2" Майя Донцова перенесла операцию. Она быстро идет на поправку и старается не терять позитивного настроя.

"На плановом МРТ у меня под ребром нашли какой-то пузырь (не желчный!), это вообще не орган, - написала Донцова в Instagram. - Удалили, жизнь прекрасна".

По словам девушки, через несколько часов после операции она уже бегала по больнице в поисках еды. Донцова опубликовала фото из больничной палаты. Она улыбается, держа в руках плюшевого мишку.

Майя Донцова призналась, что информацию об операции она скрыла из суеверных побуждений. "Не рассказала сразу, потому что это моя первая в жизни операция и первый в жизни наркоз - решила пойти на все это без лишних глаз. Не все ж мне добра желают", - объяснила звезда "Дома-2".

Минувшим летом Майя Донцова вышла замуж за Алексея Купина. Свадьбу они организовали в голливудском стиле в загородном коттедже.

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