Порошенко обвинил Зеленского в преследовании

Экс-президент предрек ему судьба Януковича

Бывший президент Украины Пётр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в политических преследованиях и предрёк ему судьбу Януковича. Об этом он заявил на допросе в Государственном бюро расследований Украины, куда прибыл по делу о вмешательстве в деятельность судов, сообщает "ТВ Центр". Нынешнее правительство Порошенко назвал некомпетентным, пишут "Дни.ру".

Экс-президент сообщил, что не намерен скрываться от следствия и готов участвовать в судебных разбирательствах. Зеленскому Порошенко порекомендовал сосредоточиться на функциях главы государства и оставить в покое правоохранительную систему. Сам процесс допроса Порошенко назвал фарсом.

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