Иглесиас и Курникова назвали новорожденную дочь русским именем

Малышке скоро исполнится месяц

Певец Энрике Иглесиас и экс-теннисистка Анна Курникова назвали новорожденную дочь Машей.

"Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится", - рассказал Иглесиас "Ленте.ру".

Как подчеркнули журналисты, девочку назвали именно Машей, а не Марией.

Музыкант рассказал, что возлюбленная учит его русскому языку. Дома они говорят на смеси трех языков - русского, английского и испанского. "Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", - заявил испанец.

Третий ребенок пары родился 30 января. Курникова скрывала информацию о беременности. Слухи о грядущем пополнении в их семье просочились в СМИ незадолго до родов.

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они воспитывают двойняшек Николаса и Люси, которые родились в 2017 году.

Анна Курникова завершила спортивную карьеру в 2003 году.

Видео: Иглесиас умилил видеозаписью с ребенком от Курниковой

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