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Иглесиас и Курникова назвали новорожденную дочь русским именем

14:47
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Малышке скоро исполнится месяц

Певец Энрике Иглесиас и экс-теннисистка Анна Курникова назвали новорожденную дочь Машей. 
Курникова и Иглесиас показали трогательные фото из родильной палаты

"Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится", - рассказал Иглесиас "Ленте.ру"

Как подчеркнули журналисты, девочку назвали именно Машей, а не Марией. 

Музыкант рассказал, что возлюбленная учит его русскому языку. Дома они говорят на смеси трех языков - русского, английского и испанского. "Надеюсь, что наши дети будут свободно владеть всеми тремя и получат возможность приобщиться к разным культурам", - заявил испанец. 

Третий ребенок пары родился 30 января. Курникова скрывала информацию о беременности. Слухи о грядущем пополнении в их семье просочились в СМИ незадолго до родов. 

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. Они воспитывают двойняшек Николаса и Люси, которые родились в 2017 году.

Анна Курникова завершила спортивную карьеру в 2003 году.   

Видео: Иглесиас умилил видеозаписью с ребенком от Курниковой

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