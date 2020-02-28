Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

Шоу пройдет в следующем году
Организаторы Международного женевского автосалона приняли решение не проводить его в этом году из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на РБК.
Власти страны постановили отменить все массовые мероприятия, в которых участвуют более тысячи человек. "Подобную организацию невозможно отложить на две недели или три месяца", - приводит РИА Новости заявление генерального директора Женевского автосалона Мэттью Риза.
Следующее шоу пройдет в Женеве в марте 2021 года.
Ранее сообщалось, что на мировых биржах резко падают котировки из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"