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Россиянин с коронавирусом помещен на карантин в Азербайджане

15:24
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Гражданин России въехал в страну из Ирана

Специальный режим прописали россиянину, въехавшему в Азербайджан с территории Ирана. У гражданина России диагностировали заражение коронавирусом.
Бывший посол Ирана в Ватикане умер от вызванной коронавирусом пневмонии

Как сообщил оперативный штаб при азербайджанском правительстве, это первый случай заражения COVID-2019, зафиксированный в республике. А в соседнем Иране тем временем число заразившихся за сутки возросло на 100 человек,  достигнув 338. 34 пациента уже скончались.

Что касается прибывшего из Ирана россиянина, то его поместили в инфекционный блок специального режима. "Заражение россиянина коронавирусом подтверждено тестом, в настоящее время состояние пациента стабильное. Для предотвращения распространения вируса предпринимаются необходимые меры, в том числе проводится работа по выявлению лиц, с которыми контактировал больной", - приводит сообщение оперативного штаба РИА Новости.

По данным ВОЗ, за пределами КНР случаи заражения зафиксированы в 46 странах, число инфицированных достигло 3664, умерли 57 человек. В самом же Китае, откуда и начала распространяться инфекция, по последним данным, число заразившихся коронавирусом приблизилось к 79 тысячам. Более 36 тысяч пациентов излечились, 2778 человек скончались.

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