ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крутой показал видео 25-летней давности с Пугачевой

15:47
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Знаменитости кружатся в медленном танце

Композитор и продюсер Игорь Крутой опубликовал архивное видео, на котором он танцует с Аллой Пугачевой под песню "Любовь, похожая на сон". 
"Мечта одна": Пугачева сделала трогательное признание

"Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачевой "Не делайте мне больно, господа", фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам", - написал Крутой в Instagram. 

На опубликованных кадрах Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Михаил Жванецкий, Илья Резник и другие знаменитости сидят за столом с едой и напитками. Примадонна встает со своего места и, игриво поводя рукой, вызывает Игоря Крутого на танец. 

После объятий и обмена поцелуями они кружатся в танце. За ними наблюдают артисты и журналисты. Пугачева что-то говорит Крутому, а под конец видео вздымает руки вверх и смеется. Все это происходит под песню "Любовь, похожая на сон".

"Медленные танцы - мой конек", - пошутил в комментариях Игорь Крутой. 

"Что Вы чувствовали тогда, когда Примадонна принимала Вами написанную песню и исполняла ее в первый раз?" - спросил Крутого кто-то из поклонников. "Я понял, что жизнь удалась", - ответил композитор. 

Крутой уточнил, что на момент съемки ему было 40 лет. Сейчас ему 65. 

- Классно, - прокомментировал видео певец Димаш Кудайберген. 

- Вы не стареете совсем, правда, подсушились с годами.

- У меня один вопрос, который я в сотый раз задаю вам: где вы достаете молодильные яблоки? Вы с каждым годом все моложе и краше, активнее и креативнее!

- Игорь Яковлевич, не в обиду, Вы сейчас моложе выглядите, чем 25 лет назад... Все замечательные и любимые!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Певица Алла Пугачева и композитор Игорь Крутой
Певица Алла Пугачева и композитор Игорь Крутой
Певица Алла Пугачева и композитор Игорь Крутой
Певица Алла Пугачева и композитор Игорь Крутой
Алла Пугачева и Игорь Крутой
Алла Пугачева и Игорь Крутой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.