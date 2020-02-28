Крутой показал видео 25-летней давности с Пугачевой

Знаменитости кружатся в медленном танце

Композитор и продюсер Игорь Крутой опубликовал архивное видео, на котором он танцует с Аллой Пугачевой под песню "Любовь, похожая на сон".

"Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачевой "Не делайте мне больно, господа", фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам", - написал Крутой в Instagram.

На опубликованных кадрах Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Михаил Жванецкий, Илья Резник и другие знаменитости сидят за столом с едой и напитками. Примадонна встает со своего места и, игриво поводя рукой, вызывает Игоря Крутого на танец.

После объятий и обмена поцелуями они кружатся в танце. За ними наблюдают артисты и журналисты. Пугачева что-то говорит Крутому, а под конец видео вздымает руки вверх и смеется. Все это происходит под песню "Любовь, похожая на сон".

"Медленные танцы - мой конек", - пошутил в комментариях Игорь Крутой.

"Что Вы чувствовали тогда, когда Примадонна принимала Вами написанную песню и исполняла ее в первый раз?" - спросил Крутого кто-то из поклонников. "Я понял, что жизнь удалась", - ответил композитор.

Крутой уточнил, что на момент съемки ему было 40 лет. Сейчас ему 65.

- Классно, - прокомментировал видео певец Димаш Кудайберген.

- Вы не стареете совсем, правда, подсушились с годами.

- У меня один вопрос, который я в сотый раз задаю вам: где вы достаете молодильные яблоки? Вы с каждым годом все моложе и краше, активнее и креативнее!

- Игорь Яковлевич, не в обиду, Вы сейчас моложе выглядите, чем 25 лет назад... Все замечательные и любимые!

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