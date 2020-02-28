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В Москве продолжается работа по внедрению цифровых технологий в сфере здравоохранения

15:45
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Прикрепиться к женским консультациям Москвы стало проще

В столице продолжается работа по внедрению цифровых технологий в области здравоохранения. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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По ее словам, теперь у москвичек появилась возможность прикрепиться к любой городской женской консультации в режиме онлайн. "Запускаем онлайн-прикрепление к женским консультациям. Теперь женщинам будет еще удобнее следить за своим здоровьем. Больше не нужно тратить время на поход в консультацию, чтобы подать заявление, - прикрепиться можно на портале mos.ru не выходя из дома", - сказала Анастасия Ракова.

Для того чтобы подать электронное заявление, необходимо в каталоге услуг на mos.ru в разделе "Здоровье" выбрать "Прикрепление к женской консультации". Далее нужно ввести паспортные данные, серию и номер московского полиса ОМС, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации и фактического проживания.

Если эти данные уже были указаны в личном кабинете, то система заполнит поля автоматически. Затем пользователю нужно выбрать женскую консультацию из списка рекомендуемых — он будет зависеть от указанного адреса фактического проживания. При желании можно самостоятельно найти ее в любом районе города. Для этого необходимо воспользоваться системой поиска по наименованию медорганизации либо интерактивной картой.

Уведомление об успешном прикреплении придет в личный кабинет и на электронную почту, указанную при регистрации.

Электронный сервис совместно разработан столичными ведомствами - Комитетом государственных услуг, департаментом здравоохранения и департаментом информационных технологий. Услуга предоставляется в течение трех рабочих дней.

Прикрепиться онлайн к женской консультации могут жительницы столицы старше 18 лет, имеющие московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС). Если полис выдан не в столице, пациентки могут подать заявление на прикрепление только при личном визите в поликлинику.

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