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Расширен список облагаемых налогом на роскошь авто

15:52
  • пятница
  • 28 февраля 2020

В перечне – машины стоимостью свыше 3 миллионов рублей

Новые марки автомобилей обложили в России налогом на роскошь. Минпромторг расширил перечень машин стоимостью свыше 3 миллионов рублей, на которые распространяются выплаты с повышающим коэффициентом, передает РИА Новости.
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Поправки в Налоговый кодекс были внесены в 2017 году. Этот документ вводил новый налог на роскошь - в виде повышающих коэффициентов на транспортный налог. Все дорогие автомобили были разделены на 4 класса премиальных сегментов. Учитывался и возраст машины.

Сейчас этот сбор регулируется статьей 362 Налогового кодекса России. Она подразумевает 4 класса дорогих авто, для которых отличается сумма для расчета. Это налог на роскошные автомобили ценой от 3 до 5 миллионов рублей в возрасте до 3 лет. От 5 до 10 миллионов рублей – и не старше 5 лет. От 10 до 15 миллионов, возраст – до 10 лет и, наконец, стоимостью свыше 15 миллионов рублей и не старше 20 лет.

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