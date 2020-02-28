На концерте с Татьяной Булановой россиянки устроили драку

Видео инцидента появилось в интернете

В Рязани состоялся концерт "Легенды 80-х и 90-х", на котором в качестве специального гостя выступила певица Татьяна Буланова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал "Рязань. Инфо".

Конфликт возник вскоре после выхода Булановой на сцену. Во время исполнения песни две пришедшие на концерт женщины устроили потасовку. Позже в драку втянулись и другие зрители.

Участников конфликта удалось оперативно разнять. Татьяна Буланова, несмотря на инцидент, не прервала свое выступление. Позже в Сети появилось видео драки, передает "Газета.Ru".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"