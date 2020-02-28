Украина нашла самое эффективное лекарство от коронавируса

Но все же проверяют температуру у всех въезжающих из России

Лучшее в мире лекарство от коронавируса найдено на Украине. О способе защиты от смертельно опасной болезни рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство от коронавируса — лук, сало и чеснок", - заявил Данилов в эфире телеканала "1+1". Так глава СНБО ответил на вопрос ведущего об отсутствии защитных масок в аптечных пунктах страны.

По данным ВОЗ, в мире насчитывается почти 84 тысячи зараженных новым типом коронавируса, скончались более 2,8 тысячи. Больше всего заболевших в Китае, откуда начала распространяться инфекция, однако случаи заражения COVID-2019 уже зафиксированы более чем в 50 странах мира.

Секретарь СНБО Украины также заявил, что государство в сложившейся ситуации должно установить контроль за распространением лекарств. Однако, утверждает Данилов, сопротивление такой мере просто "безумное" - так как "люди на этом зарабатывают большие деньги".

Ранее стало известно, что заражение коронавирусом диагностировано у пяти украинцев, находящихся за пределами страны. Глава МВД Украины Арсен Аваков в связи с этим распорядился проверять у всех въезжающих из России.

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