ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль раскрыл подробности гибели турецких военных в Идлибе

17:08
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Они находились вне наблюдательных постов

Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Обсуждалась ситуация в Идлибе. Отмечено, что Анкара не смогла справиться с теми задачами, которые возложила на себя по согласованию с Москвой.

В идлибской зоне деэскалации ранее решено было создать наблюдательные посты турецкой армии для предупреждения агрессивных действий боевиков. Но, как отметили участники совещания, значительная часть террористов оказалась вне контроля турецких военных. 

"Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии. Главы государств выразили серьёзную озабоченность нарастанием напряжённости, повлёкшей при столкновениях в Идлибе значительные жертвы, в том числе среди турецких военных.

Лидеры высказались за то, чтобы министерства обороны России и Турции координировали свою работу более эффективно. Рассмотрев ход выполнения двусторонних договорённостей по Сирии, президенты подтвердили приоритетность задач борьбы с террористическими группировками. С обеих сторон отмечено, что для нормализации обстановки на северо-западе Арабской республики необходимо принять дополнительные меры. В

ладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились активизировать консультации на уровне ведомств, и рассмотреть возможность личной встречи в ближайшее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Турецкие войска
Турецкие войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.