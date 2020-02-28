Кремль раскрыл подробности гибели турецких военных в Идлибе

Они находились вне наблюдательных постов

Владимир Путин провёл оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Обсуждалась ситуация в Идлибе. Отмечено, что Анкара не смогла справиться с теми задачами, которые возложила на себя по согласованию с Москвой.

В идлибской зоне деэскалации ранее решено было создать наблюдательные посты турецкой армии для предупреждения агрессивных действий боевиков. Но, как отметили участники совещания, значительная часть террористов оказалась вне контроля турецких военных.

"Ни один из турецких военных на этих постах не только не пострадал, но и не был подвергнут опасности. Трагические случаи гибели турецких военных произошли в местах проведения наступательных операций со стороны террористических бандформирований, среди которых, кстати говоря, присутствуют многочисленные иностранные наемники, в том числе и граждане бывшего Советского Союза. О наличии турецких военных там турецкая сторона, несмотря на неоднократные наши запросы, не сообщала", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Сирии. Главы государств выразили серьёзную озабоченность нарастанием напряжённости, повлёкшей при столкновениях в Идлибе значительные жертвы, в том числе среди турецких военных.

Лидеры высказались за то, чтобы министерства обороны России и Турции координировали свою работу более эффективно. Рассмотрев ход выполнения двусторонних договорённостей по Сирии, президенты подтвердили приоритетность задач борьбы с террористическими группировками. С обеих сторон отмечено, что для нормализации обстановки на северо-западе Арабской республики необходимо принять дополнительные меры. В

ладимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились активизировать консультации на уровне ведомств, и рассмотреть возможность личной встречи в ближайшее время.

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