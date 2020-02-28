Собянин: концертный зал "Зарядье" посетили уже 200 тысяч человек

В парке появился самый большой музыкальный инструмент в городе

В "Зарядье" – особая атмосфера. Голос самого большого музыкального инструмента столицы и одного из крупнейших в Европе оценивает мэр Москвы. Для Сергея Собянина – это важное событие. Позади – несколько лет сложнейшей кропотливой работы.

Собравшимся в зале ясно - все сделано верно. Сотни лучших специалистов из разных стран трудились не зря. И не зря этот орган так сильно ждали. Он уникален.

"Я в своё время ставил задачу перед коллегами, перед строителями как можно быстрее запустить орган в "Зарядье", так как он, естественно, был очень ожидаемым. Но в процессе подготовки проектной документации, консультаций со специалистами мы поняли, что быстро такие проекты делать невозможно и нельзя. Поэтому мы дали столько время, сколько необходимо было для создания этого уникального музыкального инструмента", - сказал мэр. Он отметил, что "Зарядье" был открыт в сентябре 2018 года. За это время парк посетили уже более 200 тысяч человек.

Этот орган изготовила французская фирма Muhleisen – старейшая в Европе. Причем мастера спроектировали инструмент специально под "Зарядье". С учетом не только акустики, но и архитектурных особенностей. Вплоть до того, что сама форма органа повторяет форму концертного зала. Многие детали изготовлены вручную. У этого короля музыки – почти 6 тысяч труб, 85 регистров и две игровые консоли. Его везли в Москву на четырех гигантских фурах. Долго собирали и еще дольше настраивали. Свой главный экзамен перед строгой комиссией он сдал в начале февраля. Не зря так тщательно работали над его величественным звучанием. Теперь можно точно сказать: голос жемчужины "Зарядья" силён и чист. Создатели органа счастливы.

"С установкой французского органа в концертном зале "Зарядье", кроме того, что уже такие необыкновенные уникальные акустические возможности технологические, орган становится жемчужиной. Концертный зал становится жемчужиной не только для Москвы, но и для всей России и всего мирового музыкального сообщества", - заявила главный органист и хранитель органа "Зарядья" Лада Лабзина.

Орган в "Зарядье" ждет еще одно важное событие. В субботу состоится его инаугурация. Ничего удивительного. Королю музыки – королевские почести. На протяжении 24 часов, в режиме нон-стоп, лучшие органисты мира будут исполнять лучшие произведения. Постановщик необычного шоу - знаменитый швейцарский режиссёр Даниэле Финци Паска. Услышать чудо-орган сможет каждый желающий, пройдя по особому световому коридору. На инаугурацию приглашены и особые гости - представители Книги рекордов Гиннеса. Им представится прекрасная возможность зарегистрировать рекорд самого долгого беспрерывного звучания концертного органа в истории.

Ольга Стрельцова, Илья Ушаков, Александр Савин, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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