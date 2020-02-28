В Италии растет число жертв коронавируса. Что делать туристам?

Россиянам советуют отказаться от поездок в эту страну

До 17 увеличилось количество жертв коронавируса в Италии, 650 заразились. Эта страна по-прежнему остаётся крупнейшим очагом инфекции в Европе. Стремительно растёт число заболевших и погибших в Иране. Ряд государств - в том числе и Россия - уже ввели ограничение на въезд для граждан Исламской республики. Несмотря на все меры, продолжает расширяться список стран, где зафиксированы случаи заболевания. В пятницу его пополнили Новая Зеландия, Литва, Белоруссия и Саудовская Аравия.

Коронавирус добрался до Белоруссии. Заболел студент из Ирана. В страну он прибыл из Баку ещё 22 февраля. Несмотря на недомогание, к медикам не обращался. И лишь спустя почти неделю был госпитализирован в Минскую инфекционную больницу, передает "ТВ Центр".

Сколько людей контактировали с ним за это время, неясно. И кто сейчас заражён и продолжает нести вирус дальше - тоже остаётся лишь догадываться. Вуз спешно закрыли, студентов перевели на индивидуальное обучение. Первый случай заражения Covid-2019 зарегистрирован в Азербайджане. Заболевший - россиянин. Болезнь подтвердили тесты и сейчас пациент находится в инфекционном блоке. Его состояние стабильное. Коронавирус продолжает шествие по миру. Самая опасная страна сейчас не Китай, а Италия. Общее количество заболевших новым типом пневмонии там - около 700 человек. И ни одна страна пока не закрыла с ней авиасообщение. Covid-2019 с Апеннинского полуострова уже перебрался в Нидерланды. Российские туристы, несмотря на рекомендации, пока не спешат сдавать путёвки.

На мировых финансовых рынках - паника. По итогам торгов американский индекс Dow Jones упал сразу на 1200 пунктов - это самое резкое падение за всю историю. Лихорадит и азиатские биржи - они повторяют отрицательную динамику американских. Обвалился и индекс РТС. Всё это происходит на фоне падения цен на нефть - ниже 50 долларов за марку Brent. Эксперты опасаются, что Covid-2019 подорвёт мировую экономику.

Россия продолжает делать всё, чтобы не пустить вирус на свою территорию. Наши методы похвалили во Всемирной организации здравоохранения. По распоряжению правительства, с 28 февраля временно приостановлен въезд гражданам Ирана. Также на территорию России перестанут пускать вообще всех иностранцев, кто прилетает из Исламской республики. Под запретом и прямые рейсы. А с 1 марта в нашу страну запрещён въезд всем прибывающим из Южной Кореи. Коронавирус запугал всё мировое сообщество так, что на всякий случай массовые мероприятия решено отменить. Уже известно, что Женевский автосалон не состоится. С каждым днём крепнут слухи о возможном отмене летней Олимпиады в Токио. Под угрозой срыва и ближайшие спортивные соревнования. Уже известно, что сборная России по спортивной гимнастике не примет участие на этапе Кубка мира в США.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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