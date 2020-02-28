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Футболистка сборной Ирана скончалась от коронавируса

17:04
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Спортсменка боролась с болезнью 10 дней

Новой жертвой коронавируса в Иране стала 23-летняя спортсменка Ильхам Шейхи. Член сборной страны по футзалу скончалась от пневмонии, вызванной COVID-2019. Футболистка находилась в больнице 10 дней.
Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Ильхам Шейхи жила в провинции Кум, которая стала эпицентром вспышки коронавируса в Иране. В стране, по последним данным, уже 388 инфицированных, 34 заболевших скончались. Со 2 марта приостановлены все спортивные мероприятия, кроме матчей по футболу и мини-футболу, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на CGTN.

28 февраля стало известно, что из-за распространения коронавируса во всех школах Ирана объявлены трехдневные выходные. Министр здравоохранения Саид Намаки сообщил, что будет налажено дистанционное обучение. Напомним, за последние дни стало известно о заражении коронавирусом нескольких высокопоставленных иранских чиновников – в том числе замминистра здравоохранения и вице-президента страны.

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