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Как провериться на коронавирус в Москве

17:39
  • пятница
  • 28 февраля 2020

Анализы делают в двух лабораториях

Исследования для определения коронавируса нового типа в Москве прорводят две лаборатории Роспотребнадзора. Одна из них - в ФКУЗ "Противочумный центр", вторая - в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Москве".
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Однако попасть туда можно только при наличии направления из инфекционной больницы. Оно, в свою очередь, выдается после госпитализации.

"Вызывайте скорую, так у нас не делают. Только ложиться, вызывайте скорую", - приводит ответ сотрудника справочной московской инфекционной больницы №1 агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения высоко оценила "жесткие" меры, которые предпринимает Россия для борьбы с COVID-2019. Тем временем в Китае, откуда и начала распространяться инфекция, число зараженных приближается к 79 тысячам. 2788 пациентов скончались. За пределами КНР, по последним данным ВОЗ, заболевшие есть в 46 странах. Их число приближается к 4 тысячам, 57 человек умерли.

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