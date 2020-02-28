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Медики усилят контроль в аэропортах за рейсами из Ирана и Южной Кореи

17:50
  • пятница
  • 28 февраля 2020

В Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено

В столичных аэропортах усилят медицинское наблюдение за пассажирами, которые прибывают из Ирана и Южной Кореи. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Такие меры были приняты в связи с ограничением авиационного сообщения и ужесточением визового режима с этими странами", - отметила она.

Анастасия Ракова добавила, что также будут фиксироваться контактные данные всех прибывших пассажиров из данных стран и информация о местах их дальнейшего пребывания.

"Это сделано для обеспечения контроля состояния их здоровья и возможности забора анализов в течение 14 дней с даты прилета в Москву. Пассажирам, прибывающим из Италии, будет производиться измерение температуры, а также у них будут собирать контактные данные для оценки состояния их здоровья, выдана памятка о том, что следует делать при изменении самочувствия", - пояснила вице-мэр.

По ее словам, как и раньше, особое внимание уделяется гражданам, которые в последние 14 дней были на территории Китая. "Также на постоянном мониторинге находятся граждане КНР, проживающие в отелях, общежитиях, студенты, прибывшие из КНР в течение последних двух недель", - добавила Анастасия Ракова.

Напомним, с 1 марта 2020 года будет закрыто авиасообщение с Южной Кореей для всех авиакомпаний, кроме "Аэрофлота" и "Авроры".

На данный момент в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) не выявлено.

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