"Правительство грантоедов": зачем Зеленскому нужен Тигипко

Звучат и другие имена кандидатов на кресло премьера Украины

Владимир Зеленский в свободное от мифотворчества время пытается сдержать хоть одно из предвыборных обещаний, например, провести обновление кадрового состава власти.

Даже не вдаваясь в детали конфликта, отчетливо видно, как изменилось отношение избирателей к слугам народа. Под брендом Зеленского во власть пришли новые лица, и взялись за старое. Показательно, как простые люди, осознав это, впадают в отчаяние. В среду перед офисом президента мужчина поджег себя.

Лишь благодаря врачам, которые в это же время проводили свой митинг под окнами Зеленского, мужчину спасли. Зовут его Александр Бурлаков. Поджег себя из-за проблем с земельным паем, а по сути, это была акция против безразличия власти к проблемам обычного человека, передает "ТВ Центр".

В офисе украинского президента заявили, что их представитель навестил Александра Бурлакова. Мужчине помогут. Вопрос в том, как помочь всей стране. Уже очевидно всем, в том числе и президенту - правительство не справляется. Год назад Зеленский обещал собрать команду мечты - без кумовства, но с “достойными, авторитетными специалистами". Вот они - те самые новые лица - министр юстиции с фамилией Малюська выкладывает в соцсети смешные фотографии: например, своих ботинок на казённом столе или себя самого. Главный таможенник Максим Нефёдов капает воском на полуобнаженную налогоплательщицу. А сам Гончарук посещает концерты откровенных нацистов. При этом все они успевают так активно работать, что рост премий членов кабмина вошёл в турборежим.

"У Зеленского встал совершенно банальный бытовой вопрос, что вот эти вот люди, которых понабирали с улицы по объявлениям, они, мягко говоря, имеют не очень представление о том, чем можно заниматься в кабинете министров. Опубликованный отчет правительства говорит о том, что вот это правительство грантоедов во главе с Гончаруком, оно провалило всё, что можно было провалить. И ещё удивительно, что так нежно и бережно. Потому что можно было упасть и ниже", - рассуждает директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

Бюджет за январь получил на четверть доходов меньше, чем планировалось. Индексации пенсий с 1 марта, похоже, не будет. Ситуация на рынке электроэнергии критическая. Долги населения за коммуналку более 2,5 млрд долларов. Платёжка, как говорил сам Зеленский, остается для многих "приговором". А для самого президента приговором стал его премьер. Теперь президент ищет нового, но уже не среди новых лиц, а, по сути, на кладбище сбитых политических лётчиков. Среди кандидатов называется Сергей Тигипко, факт встречи с ним президент подтвердил.

Сергей Тигипко - один из самых богатых людей Украины. Бизнесмен, сделавший деньги благодаря тому, что умел выгодно продать свои принципы. Начинал как верный ленинец, в итоге став первым секретарём днепропетровского облкомитета ЛКСМ Украины. Это стало трамплином вверх. Тигипко один из отцов-основателей Приватбанка Игоря Коломойского, и бывший член правительства при Януковиче. Он всегда колебался вместе с генеральной линией как настоящий украинский политик, если надо - был регионалом, если надо - в команде Ющенко. Теперь Тигипко считают фаворитом на пост премьера в зелёной команде.

В прессе появились утечки, где якобы составлен возможный список министров при премьере Тигипко, который положили на стол Зеленскому. Новых лиц немного - снова эксгумация, особенно там, где главные провалы. Министром экономики и торговли предположительно может стать Александр Шлапак, он уже был министром в начале двухтысячных. В министры финансов прочат Игоря Уманского, работавшего кабмине Юлии Тимошенко. Главой МИД может стать Руслан Демченко. Он был советником Порошенко, работал на Ющенко, а при Януковиче курировал в МИДе отношения Украины и России.

Ещё звучат фамилии иных как минимум пяти кандидатов на кресло премьера, среди них Валерий Хорошковский. Тоже мультимиллионер, работавший в правительстве до Майдана. Называются и другие варианты переформатирования правительства. Что до сентября Гончарук останется в кресле, Тигипко пока станет ключевым вице-премьером. В любом случае, все эти люди из прошлого и с богатым настоящим. В СМИ без иронии предполагают, что команда похожа на олигархический комитет спасения Украины и даже такой вариант не сможет смутить молодого президента.

Многим украинским политикам приходиться объяснять своему лидеру элементарные вещи. Но восстановить экономику, даже при таком подходе, задача не из простых. Государство уже признало свою неэффективность и пытается передать в управление иностранному бизнесу инфраструктурные объекты. Одобрена концессия четырёх портов в Мариуполе, Бердянске, Черноморске и Одессе. Железную дорогу пытались передать немцам, но она в существующем виде оказалась им не нужна – очевидно, с убыточными активами украинцам придется нянчиться самим и власть получает за провалы всё больше критики в свой адрес.

Ну а чтобы это внешнее управление не ослабевало, США собираются выдать ещё 38 миллионов долларов на укрепление украинского самосознания. Не исключено, что часть, а то и половину украдут. Но остальное потратят, например, на курс лекций о российской агрессии в школах. Этот предмет теперь собираются ввести как обязательный в системе украинского образования.

Пётр Вершинин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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