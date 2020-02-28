50 человек в Ростовской области помещены на карантин из-за вируса

В регионе проводятся профилактические мероприятия

Пятеро граждан Китая и 45 россиян находятся под медицинским наблюдением в Ростовской области. У всех – подозрение на заражение коронавирусом.

По данным "Дон-ТР", большая часть из пятидесяти человек находятся на домашнем карантине. Один заболевший помещен в специальный изолятор. Изолированы также те, кто проживает в коммунальных квартирах и общежитиях.

Как рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, в регионе продолжается профилактика опасной инфекции. Идет обработка дезинфицирующими средствами мест массового скопления людей, предприятий общепита, салонов общественного транспорта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"