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50 человек в Ростовской области помещены на карантин из-за вируса

18:04
  • пятница
  • 28 февраля 2020

В регионе проводятся профилактические мероприятия

Пятеро граждан Китая и 45 россиян находятся под медицинским наблюдением в Ростовской области. У всех – подозрение на заражение коронавирусом.
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По данным "Дон-ТР", большая часть из пятидесяти человек находятся на домашнем карантине. Один заболевший помещен в специальный изолятор. Изолированы также те, кто проживает в коммунальных квартирах и общежитиях.

Как рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев, в регионе продолжается профилактика опасной инфекции. Идет обработка дезинфицирующими средствами мест массового скопления людей, предприятий общепита, салонов общественного транспорта.

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