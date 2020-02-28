Это только начало? Три сценария развития ситуации с коронавирусом

Коронавирус начал распространяться по Европе

В России разработано пять прототипов вакцины от коронавируса. И это хорошая новость. Как и то, что власти предпринимают все меры по защите населения и результат их работы мы видим, на данный момент известно лишь о пяти заболевших, двое - граждане Китае, они уже выздоровели. Еще трое - россияне, выбравшиеся из чумного барака, в который власти Японии превратили круизный лайнер Diamond Princess. Сейчас они на карантине под Казанью. Но при этом, как подчеркивают в Роспотребнадзоре, возможность завоза вируса в Россию возрастает. Это в Китае эпидемия идет на спад - количество заражений снижается, а выздоровлений растет, в мире же ситуация наоборот ухудшается.

Эти точки на карте множатся с каждым днем. Италия – 460 человек. 17 умерли. Германия – 27, Франция – 18. В Швеции и Швейцарии – по 5 случаев. Первые заболевшие в Норвегии, Дании, Румынии, Северной Македонии, Грузии, Финляндии, Эстонии, Северной Ирландии, Нидерландах и Польше…Европейских стран, свободных от коронавируса фактически не осталось. Глядя на итальянский сценарий, все понимают, что это только начало, передает "ТВ Центр".

Хотя вспышка коронавируса затронула лишь 0,05 процента территории Италии, меры безопасности предприняты в стране серьезные - закрывают музеи, сворачивают концерты, показы моды проходят без зрителей, как и футбольные матчи. Закрыта "Ла Скала". Венецианский карнавал завершил работу на два дня раньше срока. Отправлены на каникулы школьники и детсадовцы. Тем, кто чувствуют себя плохо, рекомендовано находится дома. При ухудшении состояния, если болит горло или температура, предписано сразу вызывать врача, самим никуда не ездить. Глава Ломбардии заявил о самоизоляции на 14 дней - после того, как у одного из работников его регионального правительства обнаружили коронавирус.

ВОЗ признал, что эпидемия коронавируса в мире и особенно в Европе распространяется быстрее, чем в Китае. Власти Поднебесной изначально сделали ставку на изоляцию не просто больных – целых городов, в Старом же Свете пока только Словакия ввела контроль на границе.

"В нашу глобализованную эпоху закрытие границ и запрет на поездки уже не так эффективны, как раньше. Сегодня есть миллиарды путешественников по всему миру, и, как показывает случай с Италией, вирус движется быстрее, чем границы могут закрыться. Италия была одной из первых стран - вместе с США, Россией, Японией и Австралией, которая ограничила движение в Китай. И это не помешало коронавирусу добраться до неё", - говорит директор по коммуникациям Института политики миграции, мозгового центра США Мишель Миттельштадт.

Мнение заокеанского эксперта приводит французская "Фигаро", страны, в которой уже двое умерли от коронавируса. И хотя журналисты считают идею закрытия границ соблазнительной, но неэффективной, президент Франции явно ее рассматривает. Во время посещения больницы Питье-Сальпетриер, в которой и скончался один из заболевших, Макрон объявил о грядущей эпидемии коронавируса.

Французское правительство обязало всех, кто возвращается из Китая, Сингапура, Южной Кореи или итальянских регионов, измерять температуру дважды в день, носить маску и избегать любых контактов со слабыми и пожилыми людьми в течение 14 дней. Наш собственный корреспондент в Париже Екатерина Выскребенцева проверила, соблюдают ли там эти меры.

Бойкий парижский китайский квартал сейчас непривычно тих и безлюден. Эпидемия сюда еще не добралась. А вот паника, спровоцированная новостями о болезни, уже распространилась повсюду. Нет покупателей в китайских лавках. Немного желающих попробовать традиционные деликатесы. Кто знает, откуда привезены продукты. Только по самым примерным подсчетам, торговля уже упала на треть.

Зарабатывают разве что продавцы медицинских масок. Сейчас это самый дефицитный товар. Вирус подступает не только с востока. После вспышки в соседней Италии кондукторы скоростного поезда Париж-Милан теперь работают только до пересечения итальянской границы. А для прибывающих из Италии пассажиров звучат объявления: если у вас кашель и высокая температура - незамедлительно звоните в скорую помощь.

Франция осознает тяжесть сложившегося положения. Но так не везде. И лишь Австрия и Швейцария в одностороннем порядке временно ограничили железнодорожное сообщение с Италией. Показательна в этом случае история с Папой Римским. После встречи с прихожанами понтифик заболел. И хотя Ватикан объявил, что Франциск испытывает лёгкое недомогание, о природе этого недомогания не сообщается. Но на службе в среду Папу видели с кашлем и насморком. Несмотря на распространение коронавируса в Италии, 83-летний понтифик, как обычно, целовал собравшихся на площади Святого Петра и пожимал им руки. Как отметили местные СМИ, всего за благословением Папы пришли 12 тысяч человек и лишь единицы надеялись на Бога, но все равно надели медицинские маски. И в этом – всё, что следует знать о распространении коронавируса в Европе. Сами европейцы пишут в соцсетях, что в основном на улицах в масках – туристы, еще прилетающие в Старый Свет из Китая. Аборигены же еще явно недостаточно напуганы. Несмотря на всю истерию в СМИ. И не готовы отказаться от привычного образа жизни. Даже ради безопасности.

На сегодня специалисты предлагают три сценария развития ситуации с коронавирусом. Оптимистичный, пессимистичный и реалистичный. Оптимистичный прост – всё само пройдет, нужно лишь отслеживать и изолировать больных. Тем более, что в Китае эпидемия уже идет на спад. А паника раздута СМИ. Пессимистичный тоже прост – привет знаменитой испанке. Тест-системы не совершенны, скорость распространения сравнима с лесным пожаром, а медицина в большинстве стран мира оставляет желать лучшего. А потому – пандемия и минимум 30 миллионов смертей. Но всё же наиболее вероятен сценарий реалистичный. В ближайшие несколько месяцев вирус будет и дальше шагать по планете, но он будет мутировать, будет снижаться патогенность и вирулентность и всё больше зараженных будут выздоравливать без вреда для здоровья и с приобретенным иммунитетом, а там и вакцина подоспеет и эта эпидемия, как до неё многие другие, той же атипичной пневмонии или птичьего гриппа, сойдет на нет.

В реалистичном сценарии большая роль отводится действиям властей. Действиям, направленным на предупреждение. Так, как это делали в Китае, так, как это делают в России. Карантин для тех, кто потенциально может быть инфицирован, изоляция заболевших, проверка тепловизорами и тест-системами в аэропортах и на вокзалах с международными рейсами, поголовная проверка на коронавирус всех, кто болеет сейчас пневмонией – это более 12 тысяч человек. Результат налицо.

Коронавирус COVID-20 передается не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду. А потому россиян настоятельно призывают соблюдать правила личной гигиены. И не ездить туда, где зарегистрированы вспышки коронавируса. Иран, Южную Корею и Италию.

Весь перечень ограничений, ранее введенный в России из-за коронавируса, будет продлен до 1 апреля включительно. Ведь безопасность – это изначально не оказаться в опасности.

Елена Макарова, Екатерина Выскребенцева, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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