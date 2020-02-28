Украинским шахтерам переведут более 26 миллионов долларов

Горнякам погасят задолженность по зарплате

Украинским шахтерам перечислят 26,6 миллиона долларов. Сумма, которую отправит на следующей неделе Государственная казначейская служба, должна покрыть задолженность по зарплате, сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба перечислит 654 миллиона гривен, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", - говорится в сообщении.

Весь долг названная сумма не покроет. Ранее глава Минэнерго Алексей Оржель говорил, что задолженность по зарплате перед шахтерами составляет около 1,1 миллиарда гривен – это около 45 миллионов долларов.

В конце декабря на счета горняков уже поступило 13,7 миллиона долларов. Резервы нашлись после того, как президент Украины Владимир Зеленский пообещал оставить без зарплаты все правительство, если оно не погасит долги перед шахтерами, передает РИА Новости.

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