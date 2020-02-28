Актер из культового сериала оказался главарем московской банды

Преступники похищали квартиры и деньги умерших москвичей

Актер, известный российскому зрителю по эпизодическим ролям в культовых сериалах, переквалифицировался в главаря преступной группировки. Члены банды похищали недвижимость и накопления недавно умерших состоятельных людей, которые не имели наследников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя МВД, члены преступной группы узнавали о смерти москвичей, а затем проникали в их жилье. Они похищали документы на право собственности и переоформляли недвижимость и счета на себя.

При обыске у главаря банды с актерским прошлым изъяли 20 комплектов документов умерших, включая паспорта. Подозреваемый при задержании заблокировал входную дверь квартиры и начал выбрасывать в окно мобильные телефоны и документы. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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